El Alcalde ‘Pachangas’ de Pánuco

No es posible que el municipio de Pánuco Veracruz tenga la mala suerte de tener un Alcalde ‘Pachangas’ y su gente sigue hundida en la pobreza.

¿No se supone que en el partido Morena, primero son los pobres?, según el ‘Cabecita de Algodón’, pues vemos que en este municipio, no se cumplen los lineamientos del presidente de la República.

Desde que llegó, Óscar Guzmán de Paz , se la ha pasado haciendo fiestas y cree que con transmitir carnes asadas en sus redes sociales, con eso, va a mejorar la vida de sus habitantes.

De acuerdo a los indicadores de pobreza y carencias sociales, ósea información oficial, el 41 por ciento de la población enfrenta una pobreza moderada, mientras que un 7 por ciento en pobreza extrema, palabras más o palabras menos, eso significa que no tienen muchas veces ni para comerse un chicle.

Pero eso le “vale un cacahuate” a este presidente, pues no hay acciones no hay programas ni hay una directriz para poder mejorar su calidad de vida.

Y por lo menos 7 de cada 10 personas no tienen su calle pavimentada, mucho menos una lámpara para que sus arterias estén iluminadas.

Ni siquiera el cordón ni mucho menos su banqueta para poder caminar dignamente, cada que llueve.

En Pánuco es común vivir inundados , caminar entre en lodo y tener que andar casi a ciegas después de las 8 de la noche, ya mínimo el Presidente Municipal debería de regalarles velas para que las pongan en las calles para que alumbren un poco.

Y a las calles mínimo debería de echarle piedras para que puedan ser más transitadas, ya que viven condenados a la pobreza y a la marginación.

Cheque el Face del Presidente, hizo fiesta por el 501 aniversario de esta ciudad que todavía tiene cara y cuerpo de rancho.

Si con lo que pagó a Nelson Kanzela, si en lugar de gastar en su segundo informe (donde no tenía nada que informar) hubiera pavimentado calles, comprado unidades para bomberos o mínimo escobas, hoy Pánuco sería diferente.

Esta administración es en claro ejemplo de que también Morena tiene alcaldes reprobados y que son pésimos para Gobernar.

Óscar no tiene visión para llevar el rumbo de esta ciudad, piensa que con ser el Alcalde ‘Pachangas’ va lograr desarrollar y avanzar.

En Morena también hay presidentes municipales que encabezan el “top” de malas administraciones y aquí tienen una de ella.

La falta de capacidad, de este trienio para gobernar, esta muy clara basta con ver la falta de resultados .

Ojalá que llegue el tiempo de trabajo y resultados para Panuco, donde votaron por una Cuarta Transformación y nunca llegó.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO