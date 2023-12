El terrorífico momento en que un avión se balancea al aterrizar

REINO UNIDO.- El mal clima es sin duda uno de los peores momentos para viajar y especialmente en Reino Unido e Irlanda los países han sido golpeados por la tormenta Gerrit la cual llegó desde el Atlántico el pasado miércoles, lo que ha provocado vientos huracanados e inundaciones, así como afectaciones en los vuelos.

Esto complica la situación debido a las fechas, pues a unos días de terminar el 2023, miles de personas buscan trasladarse a diversas partes para reunirse con sus familias o amigos, una tarea que se ha dificultado a raíz de las cancelaciones en los vuelos y las restricciones en el tráfico aéreo para evitar lo que ocurrió con un avión que fue captado balanceándose en pleno aterrizaje.

Fue a través de la cuenta de X @BigJetTVLIVE donde se difundió el video del Boeing 777, procedente de Los Ángeles de American Airlines que se balanceó sobre la pista de aterrizaje, causando terror entre los presentes.

El extraño momento fue captado por el propietario de Big Jet TV, Jerry Dyer, quien regularmente hace transmisiones en vivo en aeropuertos de todo el mundo para ver los vuelos que llegan, así lo hizo el pasado 27 de diciembre que coincidió con la tormenta.

American 777 insane landing at London Heathrow!

Caught during our livestream at @HeathrowAirport. Strong, gusting crosswind elements catching-out even the most seasoned pilots! Wouldn’t have liked being the NFP on this one 😂 watch the flight surfaces 🫨

Get involved: what’s… pic.twitter.com/PjfqhsQjX2

— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) December 27, 2023