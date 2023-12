Ola gigante impacta playa en California; hay al menos 8 heridos

ESTADOS UNIDOS.- Este último viernes de 2023 comenzó a circular un impactante video que muestra el accidente ocurrido en Ventura, California en Estados Unidos este jueves. De acuerdo con los primeros reportes, al menos ocho personas resultaron heridas luego de que una gigante y fuerte ola impactara a los asistentes de una playa.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas cuando el océano estaba en marea alta, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Oxnard, el cual dar servicio a la mayor parte del sur de California y estimó que las olas medían entre 4 y 7 metros.

VIDEO: así golpeó una playa la impactante ola gigante

En uno de los clips difundidos en redes sociales se puede ver cómo se aproxima la ola que avanza con rapidez, razón por la cual la gente comienza a correr para alejarse lo más que puede, sin embargo, algunos terminan siendo alcanzados por ella.

Una vez que se detuvo, se puede ver cómo provocó inundaciones en las calles aledañas y se pueden escuchar los gritos de a quienes sorprendió, pues los reportes oficiales refieren que dejó al menos ocho heridos.

Según medios locales, los residentes ignoraron las órdenes que dieron las autoridades de evacuar la zona y acudieron a la playa como si nada pasara para ver las olas de cerca, lo cual resultó contraproducente al poner en riesgo sus vidas.

Fue así como pasado el momento de tensión, en la costa se pudo ver que habían escombros, troncos y madera flotante y siguió la indicación de evitar acudir al lugar. De igual forma, el Departamento de Bomberos de Ventura trabajó durante la noche para crear barreras artificiales en las playas y así proteger a los vecindarios aledaños.

More images of the impressive waves recorded today on the #Pacific coast, #California People ignore warnings to stay away from the ocean.

📹 @janellewang pic.twitter.com/9QQmrDooBZ

— Shadab Javed (@JShadab1) December 29, 2023