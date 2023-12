Un sismo y un tsunami son las predicciones de Baba Vanga para 2024

MÉXICO.- Al igual que son conocidas las predicciones de Nostradamus, la de la vidente Baba Vanga también han dado de que hablar, sobre todo porque acertó en varias de ellas, es por eso que muchos desean saber que predijo para el 2024.

Para el 2024, Baba Vanga hizo algunas predicciones, que muchos desean no se cumplan, ya que involucran desastres, sin embargo, no todo son malas noticias ni una tragedia que podría afectar al mundo.

Un terrible tsunami

De acuerdo con Baba Vanga, en 2024 se presentará un terrible tsunami que afectará a varias regiones de Asia.

De acuerdo con su predicción, este tsunami será 100 veces peor que el que predijo en Tailandia y que ocurrió en el 2004.

Fuerte terremoto

La vidente señaló que en 2024 Estados Unidos sentirá un fuerte terremoto que cambiará el rumbo de las aguas del Misisipi.

Baba Vanga mencionó que este movimiento telúrico dejara no solo daños materiales, sino que también la pérdida de vidas humanas.

Crisis económica

Baba Vanga avecinó que durante 2024 se desarrollará una importante crisis económica en todo el mundo y por ende afectará a muchos países.

La vidente señaló que esta crisis es resultado de la mala gestión de recursos económicos, así como de la corrupción que se vive a nivel mundial.

Declive en el petróleo

Baba Vanga explicó que a principios del 2024 se notará el declive del petróleo, algo que comenzó a finales del 2023.

Ella propuso buscar medidas más sanas y limpias para obtener el llamado oro negro, algo que se verá impulsado por los defensores del medio ambiente.

Descubrimientos en la medicina

La llamada Nostradamos de los Balcanes vio que en el 2024 se realizarán importantes descubrimientos en la medicina y se podría llegar a curas para el cáncer y el VIH.

¿Quién fue Baba Vanga?

Vangelia Pandeva Dimitrova, verdadero nombre de Baba Vanga, llegó al mundo el 31 de enero de 1911 en Strumica, ciudad de Macedonia del norte. Al nacer tuvo complicaciones de salud debido a que nació prematuramente.

Durante su niñez Baba Vanga fue levantada por un tornado y después la arrojó a un campo. La vidente fue encontrada después de una larga búsqueda. Según testigos, Baba Vanga tenía cubiertos los ojos de arena y no podía abrirlos y recomendaron una operación, sin embargo, no había dinero suficiente y esto derivó a su pérdida gradual de la vista.

Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo conocida por sus predicciones e incluso al terminar el conflicto fue consultada por líderes búlgaros.

De acuerdo con The Weiser Field Guide to the Paranormal, Baba Vanga predijo la desintegración de la Unión Sovietica, el desastre en Chernóbil, los ataques a las Torres Gemelas, el tsunami en el Oceánico índico, la muerte de la princesa Diana, entre otros acontecimientos.

Baba Vanga murió el 11 de agosto de 1996 como consecuencia de un cáncer de mama.

