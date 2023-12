VIDEO: Jugador de Cleveland Browns convulsiona frente a los Jets

ESTADOS UNIDOS.- Luego del peleado duelo de la semana 17, donde los Browns derrotaron a los Jets por un marcador de 37 a 20, lo más importante del encuentro no fue el resultado, sino un aparatoso choque donde Elijah Moore salió lesionado de gravedad.

Y es que en plena jugada el jugador es tackleado por la defensa de los Jets, para estrellarse en el suelo y luego convulsionarse en pleno campo, un escenario horrible de vivir para todos los espectadores y participantes del encuentro.

Really scary moment for Elijah Moore, who looks like he started seizing after the hit. Hope he is okay. pic.twitter.com/IOZ6apzwil

— TCB (@TenCentBeers) December 29, 2023