Captan al papá de Jenni Rivera vendiendo café en la calle junto a su nueva novia

La dinastía Rivera es una de las familias que creó más polémica durante el 2024, cada uno de los integrantes tiene un grupo selecto de fanáticos que siguen al pendiente de sus movimientos dentro del medio artístico, tal es el caso de Pedro Rivera, el patriarca que sigue generando especulaciones y ahora lo hace junto a su nueva pareja.

Una de las cosas por las que recientemente fue presa de chismes es porque apareció en un lugar público mientras ofrecía y servía café y otras bebidas para los que estaban a su alrededor, ya que presuntamente le ayudaba a su nueva novia en el negocio que tiene el swapmeet de la Alameda, un famoso mercado de Los Ángeles, California.

¿Quién es la novia de Pedro Rivera con quien vende café?

Poco se sabe de la mujer que le robó el corazón al productor musical, pero Pedro Rivera se encargó de presentarla en televisión nacional, su nombre es Nataly Rodríguez y se desconoce su edad, pero todo parece indicar que es una relación formal, pues se han dejado ver en varios momentos del año juntos y contentos por el momento que atraviesan.

¿Qué pasó con Pedro Rivera, papá de Jenni Rivera?

Pedro Rivera es una figura destacada en la industria musical mexicana, es el patriarca de la famosa familia Rivera, que incluye a cantantes como Lupillo, Jenni, Rosie, Juan y Gustavo, durante muchos años estuvo casado con Doña Rosa Saavedra, pero ahora se sabe que cada uno comparte su vida por separado.

A lo largo de su carrera, ha grabado varios álbumes y ha sido reconocido por su contribución a la música mexicana y también fue una figura clave en la promoción y gestión de las carreras musicales de sus hijos, pero no pasó lo mismo con sus nietos, ya que ellos mencionan que no comparten la manera de trabajar de sus familiares y prefieren alejarse, por lo que se sabe que no tienen una buena relación.