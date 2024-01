Actor de Beverly Hills 90210 recibe golpiza tras pelearse con motociclistas

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- En redes sociales circula el momento exacto en el que el actor Ian Ziering, de 59 años, se enfrenta a golpes con una pandilla de motociclistas en Los Ángeles, California, las imágenes empezaron a viralizarse en Internet y después fue la estrella de la serie “Beverly Hills 90210” quien emitió algunas declaraciones.

El accidente ocurrió horas antes de Año Nuevo y según información del portal TMZ todo sucedió en la calle de Hollywood Boulevard, Ziering, ahí fue abordado por los agresores, por lo que no tuvo opción más que hacer frente a los golpes, para después salir corriendo y buscar estar a salvo dentro de una plaza comercial.

En su cuenta oficial en Instagram el actor ofreció una declaración sobre los hechos ocurridos ese día, lo primero que dijo es que fue un incidente alarmante que aconteció mientras estaba esperando avanzar en el tráfico de la ciudad, una de las cosas que explicó es que uno de estos pilotos se acercó agresivamente a su coche y fue quien empezó el altercado.

Seguido de su declaración una de las cosas que agregó es que salió del auto con el objetivo de evaluar los daños a su coche, pero todo se convirtió en un altercado físico por lo que tuvo que buscar algún lugar para resguardarse. Para finalizar agradeció a los que estuvieron al pendiente de su estado de salud.

Es un actor famoso por ser el protagonista de la serie “Beverly Hills 90210” que salió en 1990 y que actualmente se pueden ver en plataformas como Amazon Prime, la celebridad interpretó el papel de Steve Sanders, que lo hizo ganarse en cariño de todos aquellos fanáticos de la producción estadounidense.

UPDATE: 59-year old 90210 actor Ian Ziering, who took on a mini bike gang by himself in LA, has released details regarding the incident.

On New Year’s Eve, Ziering got out of his vehicle after the mini gang approached his car.

“While stuck in traffic, my car was approached… pic.twitter.com/RqkPyjLtft

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2024