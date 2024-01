Critican a padres que regalaron un té para adelgazar a su hija pequeña

ESTADOS UNIDOS.- En las pasadas fechas decembrinas los regalos jugaron un papel fundamental para miles de personas que se esmeraron en buscar el mejor obsequio para sus familiares, amigos y demás seres queridos.

Desde ropa, juguetes y aparatos electrónicos, fueron los más regalados durante las celebraciones de Navidad, sin embargo, en redes sociales un video esta llamando la atención por el regalo, calificado como polémico, que unos papás decidieron regalar a su hija pequeña.

El clip ha causado indignación debido a que se observa como unos padres le regalan un té para adelgazar a su hija menor de edad durante la fiesta de Navidad, con la esperanza de motivarla a bajar de peso, sin embrago, el video en cuestión está causando repulsión entre los usuarios de redes sociales.

Whoever sent her that is going straight to HELLLLLLLL pic.twitter.com/FghJ7yCRa3

— Mesh🇧🇧 (@rahsh33m) January 2, 2024