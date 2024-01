Mujer demanda por 5 mdd a Hershey’s porque su chocolate no es como en la foto

ESTADOS UNIDOS.- Cynthia Kelly, una residente de Florida (Estados Unidos) presentó días antes de finalizar el 2023 una demanda colectiva federal contra Hershey’s por un monto de 5 millones de dólares, alegando que la falta de diseños precisos en los productos de los chocolates Reese’s con temática de Halloween no coincide con las imágenes promocionales en los envases.

La demanda, presentada el jueves 28 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Medio de Florida, sostiene que varios productos de Reese’s no cumplen con las expectativas generadas por las fotografías en sus envoltorios. Kelly afirma que la discrepancia es evidente en productos como las calabazas de mantequilla de maní, los balones de futbol americano, los murciélagos de mantequilla de maní y los fantasmas de chocolate blanco.

Uh oh Reese’s, suing you because no face on the pumpkin AND no laces on the football AND there was no gift in the Christmas one #reeses pic.twitter.com/AEL2keLFho

— DMV Adventures (@DMVAdventures) December 31, 2023