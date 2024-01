Oscar Pistorius saldrá libre este viernes tras cumplir condena por asesinar a su novia

ESTADOS UNIDOS.- El 14 de febrero de 2013, se dio a conocer la trágica noticia del asesinato de la modelo Reeva Steenkamp, perpetrado por su entonces novio, el destacado exatleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius. En 2017 fue sentenciado a 13 años y cinco meses de prisión, pero gracias a las leyes sudafricanas, el exatleta de 37 años solicitó su libertad condicional al cumplir con la mitad de su pena y será este 5 de enero cuando ésta se haga efectiva.

De acuerdo con información oficial, Pistorius obtuvo su libertad condicional el pasado 24 de noviembre del 2023 y según se afirma no podrá dar ningún tipo de declaración a medios de comunicación, debido a que será tratado como un ciudadano más. De la misma forma, el excampeón paralímpico deberá cumplir con una terapia psicológica para controlar su ira y tomar cursos sobre violencia hacia las mujeres, mismos que se prolongarán hasta 2029, cuando termina su condena.

The Department of Correctional Services confirms Oscar Pistorius’ parole placement on 5 January 2024. pic.twitter.com/KCmWXZd0JU

