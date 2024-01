Española critica Rosca de Reyes de México por ser diferente al “Roscón de Reyes”

MÉXICO.- La tradición de partir la Rosca de Reyes en compañía de amigos o familia está muy cerca, pues esto suele hacerse cada 6 de enero que es el Día de Reyes en el que los niños y niñas suelen recibir regalos y la gente comparte este delicioso y tradicional pan.

Pero esta tradición también existe en España con el Roscón de Reyes, un pan navideño similar al mexicano, pero que no es ovalado sino redondo que se prepara con una masa dulce y va a adornado con rodajas de fruta confitada, escarchada o cristalizada y al interior suele esconderse una figura de cerámica o plástico, pero también un haba seca, según la tradición, a quien le salga el haba debe pagar el roscón.

A través de TikTok, la usuaria española @nurycalvosn compartió un video en el que encuentra una Rosca de Reyes en un súper de Estados Unidos, el cual refirió que es un Roscón de Reyes, pero en su versión Yanqui, sin saber que se trataba del tradicional pan mexicano.

Primero le llamó la atención el nombre que en inglés fue traducido como “Kign’s Day ring” lo cual le pareció extraño, luego la mostró en la cámara y su acompañante hizo una expresión de desaprobación.

No chicos, no. Esto no es Roscón de Reyes ¿la probamos? ¿queréis que la probemos?”