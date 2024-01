Alex Montiel bloqueó a Óscar Burgos por ventilar supuesta infidelidad

Hace unos meses Alex Montiel asistió al concierto de Peso Pluma en compañía de varios amigos, entre ellos el comediante Óscar Burgos, quien en sus historias de Instagram compartió algunos videos en los que se observa al intérprete de El Escorpión Dorado muy cariñoso con una mujer que no es su esposa.

Esto ocasionó que se le acusara de infiel a Alex Montiel, sin embargo, el youtuber compartió un video junto a su esposa en el que aclaró que tienen una relación abierta, por lo que no le estaba siendo infiel a la madre de sus hijos.

Alex Montiel bloqueó a Óscar Burgos de las redes sociales

Tras lo sucedido, recientemente Óscar Burgos en una plática con Poncho de Nigris reveló que Alex Montiel lo bloqueó de las redes sociales por lo ocurrido.

“Carito (esposa de Óscar Burgos) como todas las chavas se graba y graba a Peso Pluma, a mí, yo también me grabo a mí, a ella, pero no vimos que había atrás y atrás estaba Alex Montiel con Fabiola, estábamos en un grupo grande y nunca me fijé quien estaba atrás”.

El comediante aprovechó para pedirle una disculpa pública a Alex Montiel y aseguró que nunca haría algo para perjudicarlo.

“Yo no haría algo por perjudicar algo a ningún amigo (…), me conviene más ser amigo de él. Quién sabe qué pasó, qué vio él o que le dijeron que yo no lo sé que está muy molesto conmigo. Voy a aprovechar para decirlo aquí, yo te quiero mucho, discúlpame si tanto Caro como yo cometimos el error de no ver quien estaba atrás, no lo hicimos adrede”.

Óscar Burgos mencionó que no solamente él y su esposa captaron este momento en donde Alex Montiel está con otra mujer, sino que muchas otras personas seguramente también lo vieron.

“Yo le anduve un mensaje diciéndole: ‘disculpa, Caro está muy triste’ y me dice: ‘es que tú también’ y me manda la imagen que en mi historia él también se ve atrás, pero neta ni siquiera me había fijado que se veía atrás. Habíamos 40 mil personas, entonces él estaba al lado de Fabiola y no lo vio mi cámara, lo vio todo el mundo”.

Finalmente comentó que El Escorpión Dorado lo tiene bloqueado de las redes sociales, incluso en WhatsApp.

“No me ha hablado, yo le mandé un mensaje y creo que me cortó de todo, me bloqueó. Me seguiré expresando bien de él, lo quiero mucho”.