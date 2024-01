Tornado toca tierra y causa destrozos en Florida

En Florida un poderoso tornado provocó destrozos en el centro de Fort Lauderdale el sábado por la noche, evento que fue grabado en video por varios habitantes justo en el momento cuando el fenómeno tocó tierra y ocasionó un fuerte cortocircuito que generó graves daños en el suministro de energía eléctrica.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y viralizaron debido al impactante momento que pareció haber salido de la escena de una película de acción, fenómeno natural que previamente había sido advertido por el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (SWM).

A Large Tornado touches down on the ground in the area of Fort Lauderdale reports of damage

📌#FortLauderdale | #Florida

Numerous Florida residents watched a confirmed large tornado touches down in the heart of Fort Lauderdale, Florida.

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024