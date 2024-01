Mujer reclama que su novio la dejó porque durmió con su ex

Mi ex novio estaba mal, era su cumpleaños y fui a verlo y estaba triste. Lo acompañe y me quedé a dormir con él, no hice nada malo, soy una buena persona”, externó la dama.

Lo anterior apuntó la joven que se lo externó a su pareja actual, misma que al enterarse la dejó, situación que perturba a la mujer, pues asegura, “me dejó por hacer lo correcto”.

Me dejo porque fui al cumpleaños de mi ex y dormí con él porque estaba mal. ¿Qué harían ustedes?🤔 pic.twitter.com/KDuqvCw8iK — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 2, 2024

Además, la rubia explicó que ella le tiene cariño a su ex ya que ha sido una persona importante para ella, lo que aseguró la llevó hacer lo hizo, pues no insistió no realizó nada malo, por eso desconoce el por qué su actual pareja la terminó y no quiere saber nada de ella.

Mi pareja me dejó por hacer lo correcto. Dormí con mi ex porque estaba mal, pero no hice nada, Me dijo que no quiere saber nada de mí y no se me hace justo”, concluyó la dama.

Tras estas declaraciones, el mundo del internet y las redes sociales se le fue encima a la mujer, pues aseguran que esa es una falta de respeto y nada justifica la acción que tuvo de irse con su ex, cuando ella tenía una pareja.

Lo que se me hace más gracioso es que insinúa con cinismo que el malo es su novio; Que le crea su madre; Encima de mentirosa, subestima a los demás; hizo bien, hombre de honor”, fueron algunos de los comentarios.

