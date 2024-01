Hallan túneles secretos dentro de una sinagoga en NY, llegan a un baño de mujeres

Autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, se enfrentaron contra un grupo de judíos dentro de una sinagoga en Brooklyn. De acuerdo con medios locales, el caso se originó luego de que la policía identificó que había túneles secretos dentro del recinto, los cuales presuntamente llegaban hasta un baño de mujeres.

La policía de Nueva York dijo que se ha estado investigando a la comunidad judía desde hace varias semanas; como resultado de las tareas de investigación, las autoridades pudieron determinar que los miembros de la sinagoga (particularmente los más jóvenes) han estado excavando un túnel secreto, debajo de las instalaciones, por más de un año.

¿Qué pasó dentro de la sinagoga de Brooklyn, en Nueva York?

Según las indagatorias de las autoridades, los túneles fueron excavados y llegan hasta un mikvá (como se le conoce a los baños de mujeres) que se ubica en la esquina de la sinagoga y ha estado abandonado por años. Aparentemente, el motivo por el que los jóvenes judíos estarían realizando las excavaciones es para “ampliar” el templo religioso al que pertenecen. No obstante, no está claro si este es el único motivo por el que se construyeron los túneles.

Las autoridades de Nueva York fueron alertadas por vecinos que viven en las cercanías de la sinagoga, quienes reportaron que escuchaban ruidos sospechosos debajo de sus casas, de acuerdo con información de Israel National News. Ante estos llamados – que comenzaron a realizarse desde el mes pasado – la policía acudió al edificio religioso y descubrieron los túneles secretos.

Riot Unfolds as NYPD Responds to Discovery of Underground Tunnel in Brooklyn Temple

Crown Heights | Brooklyn

Currently, numerous law enforcement are at the scene of a riot at the Chabad headquarters in Crown Heights, Brooklyn, where individuals tore wooden…

