Poncho De Nigris tiene miedo de que Marcela Mistral lo abandone, asegura su mamá

Poncho De Nigris y su madre Leticia Guajardo siguen confrontándose en redes sociales e incluso la madre del influencer concedió una entrevista donde aseguró que su hijo es un tóxico y que está influenciado por su esposa Marcela Mistral con quien ella no lleva buena relación y que además él tiene miedo de que su pareja lo abandone.

“Impactada de ver las declaraciones de un tóxico mayor”, expresó Leticia Guajardo.

La madre del exintegrante de la Casa de los Famosos aseguró en entrevista para el programa “De Primera mano” que a diferencia de su hijo ella no está hablando mal de nadie, pero confesó que se sintió agredida por él tras ser invitada a su podcast y eso la hizo reventar pero la gota que derramó el vaso fue cuando ella publicó una historia en redes para quejarse de sus nietos y Poncho se lo tomó personal.

Mamá de Poncho De Nigris acusa a Marcela Mistral del distanciamiento con su hijo

Además manifestó su descontento tras ser invitada al podcast y no recibir paga y además aseguró que fue humillada, acusó a su hijo de invitarla porque genera rating “me invita, no me paga nada y todavía dice cosas de mi”. Desmintió que su hijo lleve años manteniéndola como afirmó dijo que eso comenzó hace dos años.

“Me da mucho coraje que por influencias de esposas estén hablando mal de mi”, afirmó Leticia Guajardo.

Acusó a Marcela Mistral, esposa de su hijo, de ser la causante de que ellos estén distanciados, dice que ella no le dirige la palabra ni le lleva a sus nietos para que los vea desde que habrían tenido un desacuerdo por un vestido para la boda de su hijo Aldo De Nigris.

Pero destacó que gracias a la polémica y a que la gente tomó partido subió 4 mil seguidores en redes sociales porque la mayoría de los cibernautas no están de acuerdo que hable así de su mamá el exparticipante de Big Brother, Leticia Guajardo destacó que siempre ha sido una buena madre alejada de los vicios.

“Tiene un complejo muy grande de que no vaya a irse Marcela”, confesó Leticia Guajardo.

Aseguró que a diferencia de Poncho De Nigris, Aldo De Nigris es un muy buen hijo y recordó que incluso Marcela Mistral se puso a gritar cuando su esposo estaba dentro de La Casa de los Famosos el año pasado porque quería salir a cuadro, que la producción le pidió a Leticia Guajardo salir pero la exconductora hizo berrinche y por eso apareció en las galas.

La relación entre Poncho De Nigris y Leticia Guajardo ha tenido altibajos los últimos años aunque siempre han sido muy unidos; sin embargo, la relación entre la madre de Poncho De Nigris y Marcela Mistral nunca ha sido la mejor, han manifestado sus diferencias públicamente en reiteradas ocasiones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO