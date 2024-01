Corea del Sur aprueba proyecto para prohibir el consumo de carne de perro

COREA DEL SUR.- En Corea del Sur se aprobó un proyecto de ley que prohíbe la cría y el sacrificio de perros para consumo.

De acuerdo al proyecto, la persona que mate a un perro para comer puede será castigado con hasta tres años de prisión o una multa de hasta 30 millones de won coreanos (unos US$ 23.000).

Esto solo aplica para quienes trabajan en la industria, como los criadores o vendedores de estos animales, ya que los castigos no aplicarán para los clientes que la consuman.

Según medios coreanos, los dueños de granjas, restaurantes de carne de perro y otros trabajadores del comercio de canes tendrán un período de tres años para cerrar o cambiar sus negocios.

El proyecto de ley ahora se dirige al presidente Yoon Suk Yeol para su aprobación final.

Entre 2005 y 2014, el número de restaurantes que sirven perros en la capital, Seúl, cayó un 40% debido a la disminución de la demanda.

“Nuestra percepción sobre el consumo de carne de perro y de los animales en general ha ido cambiando en las últimas décadas.

“Alguna vez fue popular cuando nuestros recursos alimentarios eran escasos, como durante la Guerra de Corea, pero a medida que la economía se desarrolla y la percepción de la gente hacia los animales y nuestro consumo de alimentos, nuestras elecciones de alimentos y otras cosas cambian, entonces creo que es el momento adecuado para adaptarse a los tiempos”, dijo Lee Sang-kyung, director de campaña para la prohibición de la carne de perro en HSI Corea.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, hay alrededor de mil 100 granjas de perros que funcionan con fines alimentarios en Corea del Sur.

En noviembre pasado varios propietarios de criaderos protestaron contra esta ley, debido a que es si única fuente de trabajo.

“Si tengo que cerrar, con la situación financiera en la que me encuentro, realmente no hay respuesta a lo que puedo hacer… He estado en esto durante 12 años y es muy repentino”, dijo en su momento Lee Kyeong-sig.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS