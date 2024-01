Frida Sofía sorprende al interpretar una canción de Adele

La polémica se mantiene como una constante en la relación de la cantante Alejandra Guzmán con su hija, Frida Sofía, quien sorprendió a sus seguidores al compartir un video en redes sociales en el que se le escucha interpretar a capela uno de los temas más conocidos de Adele. Aunque la modelo recibió una ola de felicitaciones, no evitó los comentarios negativos en los que señalan los conflictos que sostiene con la dinastía Pinal.

Frida Sofía sorprende con su talento al cantar

“Y se me medio olvidó la letra”, escribió Frida Sofía junto al clip en el que se le ve sentada al centro de una habitación vacía luciendo un atuendo deportivo con leggings ajustados en color negro y una sudadera blanca en contraste. Todo mientras interpreta el tema “Rolling in the Deep” de Adele demostrando que heredó el talento de su madre en el canto.

“De todas, ella sí tiene talento”, “Tienes todo cantas, bailas y eres súper simpática. Tienes ángel algo que ni tu mamá ni tu prima ni nadie de tu familia, excepto tu abuela Silvia Pinal”, “A pura capela no fregaderas, esa voz es única”, “ Frida, que hermosa voz”, “Neta que tu voz, tu cuerpo y tu cara me cautivan y enamoran”, “Súper voz” y “¡Qué hermoso cantas, Frida”, fueron algunos de los comentarios.

Hija de Alejandra Guzmán recibe críticas

Aunque algunos internautas reconocieron el talento de Frida Sofía en canto, otros lanzaron fuertes críticas retomando algunas de las declaraciones de su mamá, Alejandra Guzmán, retomaron el pleito que sostienen desde hace varios años y por el que se mantienen distanciadas.

“Lastima que esté tan dañadita la pobre”, “No te dejes llevar de tus emociones negativas”, “Que tristeza, tanto talento y de todos lados sale peleada con la gente”, “Canta mucho mejor, su madre lo hace natural su madre fuerza la voz”, “Se te ve más tranquila, si estar lejos de tu madre te hace bien”, escribieron usuarios en Instagram.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO