Captan dos criaturas gigantes en las colinas de una isla en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.-La existencia de seres críptidos ha acompañado a la humanidad desde el origen de las civilizaciones como parte de los mitos y el folclor que rodea a diferentes culturas, desde Pie Grande, el dragón, las sirenas, el monstruo del Lago Ness o el Kraken, son criaturas que ya forman parte del imaginario colectivo, sin que aún se haya logrado confirmar su existencia.

Y es que, en Brasil, dos extrañas criaturas fueron divisadas provocando conmoción entre los habitantes de una pequeña isla, luego de que su presencia fuera captada en un video que muestra a dos gigantes con apariencia humana paseando por las colinas, en lo que algunos creen que es una prueba de que los extraterrestres están visitando la Tierra.

Uno de los seres de 3 metros de altura parece contemplar la vista de Ilha do Mel, una isla a tres kilómetros de la costa del sudeste de Brasil, mientras otro está de cerca detrás, según muestran las imágenes.

Se encuentran confiados en la cima de la colina, a la que, según los lugareños, es difícil llegar, ya que los arbustos apenas les llegan a las rodillas.

En las imágenes se observa a dos criaturas moviendo los brazos de una manera inquietantemente humana, pero no lo suficiente como para convencer a los testigos de que no estaban observando extraterrestres.

👽 Mysterious tall beings spotted on Ilha do Mel, Brazil, sparking curiosity and viral social media buzz! Are they a hoax or visitors from afar?

What do you think??#UFOtwitter #UAPtwitter #UAPs #ufoX pic.twitter.com/vAaqr0O84k

— 𝘿𝙪𝙠𝙚𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙 (@DukeOnDemand) January 6, 2024