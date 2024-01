Denuncian vecinos a los tira basura

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Pese a que el reglamento contempla sanciones para personas que saquen o arrojen basura fuera de horario o en lugares no permitidos, el Ayuntamiento de Victoria no tiene contemplado, por ahora imponer esta medida bajo el argumento de que no son una autoridad recaudatoria.

Rconocen que existe una problemática por la aparición de basureros clandestinos; la semana pasada se detectaron seis, los cuales ya fueron retirados.

Marco Antonio Cantú Mercado, secretario de servicios públicos del municipio, dijo que con la colocación de avisos en las colonias sobre horarios y días de recolección de basura, han estado recibiendo denuncias de vecinos que incumplen con esta disposición y sacan los desechos fuera de tiempo y en días que no les corresponden.

La llamada de atención proviene de residentes y no de la autoridad, que hasta ahora no ha tenido que intervenir en una situación así.

En ciertas colonias y fraccionamientos se ha estado llevando a cabo la recolección de basura casa por casa, lo cual ha estado funcionando. Se pretende extender esta práctica a más puntos de recolección, eliminando los actuales para hacer la recolección de casa por casa.

Con esto, se espera reducir la cantidad de basura en lugar de incrementarla, evitando focos de infección. Por día se recolectan entre 310 y 320 toneladas de basura, y esto se incrementó en el mes de diciembre hasta en un 25 por ciento.

En el relleno sanitario de Ciudad Victoria se han estado incrementando las celdas, teniendo suficiente capacidad para la recolección de basura. Continuamente se trabaja con las máquinas para asegurar el buen funcionamiento del relleno sanitario, teniendo espacio suficiente para recibir la gran cantidad de basura generada diariamente por la población.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON