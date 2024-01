Mujer fingió el cáncer de su hija para recaudar dinero de donaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Una madre de Ohio fue arrestada el lunes por realizar una estafa al estilo Dee Dee Blanchard en la que se embolsó miles de dólares después de fingir que su pequeña hija padecía cáncer.

Pamela Reed, de 41 años, supuestamente mintió a sus amigos y familiares durante años sobre la salud de su hija de 7 años, a quien hizo pasar públicamente en Internet como una niña ciega y enfermiza que padecía una serie de anomalías médicas, incluida la mieloide aguda, leucemia y convulsiones regulares.

Reed admitió haber incluso afeitado la cabeza de su hija pequeña para vender el terreno, dijo la policía.

Los miembros de la comunidad “participaron generosamente en esfuerzos de recaudación de fondos y realizaron contribuciones monetarias para ayudar a la familia a compensar los costos médicos”, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Noble en un comunicado.

Miss Addie exhausted after our very long day in clinic….. Mommy loves you sweet pea….. #anotherdosedown

Publicado por Our “Rae” Of Sunshine – Team Addey Rae en Sábado, 20 de octubre de 2018

El demencial plan se vino abajo la semana pasada después de que una enfermera de la escuela primaria descubriera que la niña no estaba ciega del ojo derecho como había afirmado su madre, según muestra una declaración jurada de arresto.

Reed le había dicho previamente a la enfermera que a su hija, identificada como AR en los registros, se le implantaría un puerto en el futuro para sus tratamientos contra el cáncer, lo que había provocado que la niña perdiera más de 280 horas de escuela en el año 2023-2024.

La enfermera llamó al proveedor de AR, quien confirmó su sospecha: “AR no tenía cáncer ni leucemia, y ella nunca tuvo cáncer ni leucemia”.

La avalancha de documentos que Reed entregó a la escuela sobre el supuesto cáncer de AR eran todos falsos, afirmó el médico.

Más tarde, Reed confesó haber falsificado los documentos, además de haber reenvasado recetas para que parecieran como medicamentos para el tratamiento del cáncer y haberle dado medicamentos para las convulsiones AR que no necesitaba.

Cuando la policía la interrogó, Reed inicialmente intentó mentir antes de admitir que había llevado a cabo el engaño “porque le gustó el apoyo que recibió como resultado”, afirma la declaración jurada.

Reed ha estado publicando rutinariamente sobre los vuelos sanitarios inventados de AR en una página dedicada a su plan desde octubre de 2017, cuando la niña tenía solo 20 meses.

En ese momento, Reed afirmó que AR padecía anemia aplásica grave, una enfermedad en la que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas para el cuerpo, aunque no está claro si la enfermedad también fue inventada.

God gave me an extremely rare child…..Our team said, there is no other human on this planet like her…..today we have…

Publicado por Our “Rae” Of Sunshine – Team Addey Rae en Miércoles, 1 de mayo de 2019

En la página, ha compartido varios enlaces a eventos de recaudación de fondos en línea a lo largo de los años (solo algunos de los cuales han sido eliminados desde entonces) que recaudaron miles de dólares que Reed supuestamente puso directamente en sus propios bolsillos.

Una organización informó que le dieron a la familia Reed alrededor de 8 mil dólares para ayudar con los gastos de los tratamientos contra el cáncer, dijo la policía.

Apenas dos días antes de su arresto, Reed afirmó en Facebook que la salud de AR se estaba deteriorando.

“Cuando nos dijeron que esta iba a ser la pelea más grande hasta ahora, pensamos que estábamos preparados, pero nada prepara a un padre para ver nada de esto… Nuestros corazones están destrozados con cada tratamiento, cada lágrima y cada noche. tenemos que explicar por qué ella… porque no tenemos esa respuesta”, escribió Reed, afirmando que su hija comenzaría 10 semanas de tratamiento intenso contra el cáncer.

El plan era tan denso que incluso la otra hija de Reed pensó que su hermana “tenía cáncer y estaba gravemente enferma”, según muestran los registros.

No está claro si el marido de Reed estaba involucrado en el complot, pero no estaba en casa en el momento del arresto de Reed y sus dos hijos fueron retirados de la casa.

Reed fue acusado de robo por engaño, un delito grave de cuarto grado. Su fianza se fijó en 50 mil dólares.

Con información de Excélsior