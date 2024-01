¿El Peje tiene novia?

Ahora resulta que en el mes del amor y la amistad comenzará la exportación de gas “licuado” desde el Puerto Industrial de Altamira, en el Golfo de México. Otra vez, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mencionó a Tamaulipas.

Mientras, Mon Marón al verse derrotado y ridículamente perdido como niño chiquito en el supermercado, invadido por una angustia y pesadez al no encontrar a sus padres, ya sólo le queda tirar patadas de ahogado y ofender al electorado de Tampico, diciendo estúpidamente que es el “Mon-mento”, entre tanto, la 4T AVAnza sin piedad.

Así, en pleno año electoral, el fundador de Morena y presidente de la nación informó que el siguiente mes se comenzará con la exportación del carburante al continente europeo, y todo gracias a los acuerdos suscritos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la empresa estadounidense New Fortress Energy.

En el sur de Tamaulipas, donde gobierna Américo Villarreal Anaya, se encuentran en operación las plantas de licuefacción, son las encargadas de congelar el gas que se extrae desde el subsuelo marino mediante plataformas marítimas, para después mandarlo al viejo continente en buques especializados gracias a la extraordinaria asociación que hizo la CFE con la empresa estadounidense.

Pero lo más interesante durante la mañanera del jueves fue cuando el comandante supremo y hombre más fuerte de México en el ocaso de su ejercicio, refirió que la construcción de la planta de licuefacción en Altamira, es uno de los proyectos estratégicos que ha impulsado el gobernador Américo Villarreal Anaya, para reactivar la economía y poner a la entidad en el plano nacional pero desde un punto de vista positivo.

Dicen que esta operación energética generará ingresos hasta por 15 mil millones de dólares y el 10 por ciento de las ganancias.

En la intimidad… Lo único que le quedaba a Mon Marón en su vida y trayectoria política era su lealtad, pero este jueves declaró a El Sol de Tampico, que no responde a los intereses de Cabeza de Vaca, refiriéndose al exgobernador Francisco Javier García, y bueno, eso: la lealtad, un valor en peligro de extinción era lo único bueno que le quedaba a Mon Marón, el político “joven” que actúa y comunica como chivo en cristalería, claro, no se podría esperar menos de él cuando se sabe de sus juntas con Nora Domínguez la estratega que operó junto a Baltazar Hinojosa y quiso desprestigiar a Cabeza de Vaca en plena campaña a la gubernatura entrediciendo que el de Reynosa era jefe de cártel, narcotraficante e incluso, suponían en su equipo de comunicación se le tachara de asesino luego de que varios de sus ex colaboradores habrían sido víctimas de la comisión de un delito que les arrebató la vida.

En fin, Mon Marón al dejar de ser una persona leal a quien le abrió las puertas de la política, y quien fuera el primero que aterrizó el apellido del exgobernador con aquellas actividades de “Jóvenes con Cabeza”, después de lo que declaró ya no le queda nada que aportar en la política estatal.

Por cierto, si se encuentran con Mon, por favor no le mencionen el nombre de Irma Meza, pues le verá cómo le rodará una lágrima por la mejilla hasta humedecer su camisa.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608