“Ni con Morena ni con el Frente”. Eduardo Verástegui batea invitación para trabajar con Xóchitl Gálvez

MÉXICO. – El exaspirante a la presidencia, Eduardo Verástegui, rechazó la invitación de la precandidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, de sumarse a su equipo al no conseguir las firmas para ir por la vía independiente, pues aseguró que tienen importantes diferencias ideológicas.

“Xóchitl, gracias por tu invitación a sumarme. Lo haría con gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo”, escribió en una carta que difundió en sus redes sociales.

Además de enlistar siete “razones”, Verástegui mencionó que aunque en el equipo de Gálvez “hay gente decente que quiere un cambio” las personas piden un “cambio real”.

“Cuando te escucho, lo que oigo es un discurso hecho para el relato, para sonar bien pero ni eso, siguen en lo mismo, con las mismas promesas de siempre, pero los resultados son los mismos de siempre: malos”, escribió.

Mencionó que entre sus creencias está defender la vida y la familia, en gobernantes nuevos y no “en los mismos compadres que tienes y los compromisos que has contraído con todos a los que les debes para ser candidata. Debes mucho y eso te atará las manos. Estás igual de condicionada que Claudia“.

También tachó de “tramposos” al INE y su aplicación “intencionalmente fallida” que le impidió juntar las firmas para su candidatura independiente e invitó a la genta a escribir su nombre en la boleta electoral.

Las 7 “razones” con las que Eduardo Verástegui rechaza a Xóchitl Gálvez

Aborto: “tu postura frente al crimen del aborto no es mi postura. Tu eres proaborto y yo soy provida”.

Legalización de las drogas: “estás a favor de legalizar el uso de todas las drogas, yo de ninguna. Esto es algo que de ninguna manera podemos coincidir”, escribió Verástegui.

Socialismo. El exaspirante presidencial mencionó que Gálvez ha afirmado ante el Congreso que proviene de la liga obrera marxista y que es de izquierda, “estamos en las antípodas, tenemos visiones realmente contrarias de la vida, la política y la dignidad humana”.

Matrimonio igualitario: “tu apoyas el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y yo no, el matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer”, mencionó Verástegui.

Infancias Trans, el exaspirante cuestionó que Gálvez esté a favor de que los niños y niñas elijan su identidad.

Función de servicio: Verástegui mencionó que la función gubernamental debe ser un acto de servicio y no una carrera económica por lo que criticó que Gálvez ahora “abrace” al líder del PRI, Alejandro Moreno cuando antes lo criticaba, además de que la cuestionó por creer en los reclamos del PAN y respaldar al PRD.

Corrupción: “Comparto contigo que México está mal pero en gran medida es por ustedes, quienes gobiernan o han gobernado y ahí incluyo a muchos de tus amigos y a ti misma. Los mexicanos que votaron por AMLO lo hicieron porque estaban cansados de ustedes y la corrupción en la que han estado envueltos. Ahora, AMLO también los ha defraudado”, escribió.

