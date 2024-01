¿Por qué Poncho de Nigris acusó a Adal Ramones y a su mamá de haberle dado una golpiza?

Poncho de Nigris causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que apareció con el rostro sumamente golpeado y posteriormente señaló a Adal Ramones y a su madre, Doña Leticia Guajardo, como los responsables, sin embargo, más de un internauta de mostró confundido y se preguntaron el motivo por el que el exparticipante de “La Casa de los Famosos” hizo estas delicadas acusaciones.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la noche del jueves 11 de enero Poncho de Nigris difundió un par de fotografías en las que exhibió que estaba herido de su rostro y posteriormente difundió un video en el que acusó al extitular de “Otro Rollo” y a su progenitora de haberse unido para golpearlo, lo cual, no le pareció justo y aseguró que llevaría el caso a los tribunales.

“¿Cómo andan? Nomas’ para que vean, esto no se va a quedar así, me encontré a mi mamá a Adal Ramones y me dieron una put*za juntos, no se vale, los voy a demandar a los dos”, fueron las palabras que dijo Poncho de Nigris para la cámara, además, en otra publicación también señaló a Adrián Marcelo y a Alfredo Adame de haber tenido participación en la golpiza en su contra.

En un principio, sus seguidores se mostraron más que preocupados debido a que las heridas se veían completamente genuinas, sin embargo, en cuanto mencionó a Adrián Marcelo y Alfredo Adame se comenzó a especular que todo había sido una broma y esto fue confirmado por el propio Poncho de Nigris la mañana de este viernes 12 de enero, sin embargo, sus seguidores se siguieron cuestionando por qué acusó a las referidas celebridades.

Este es el motivo por el que Poncho de Nigris acusó a Adal Ramones y a su mamá de haberlo golpeado

Pese a que la “golpiza” que recibió Poncho de Nigris terminó siendo una broma, el haber señalado a Adal Ramones y a su mamá fue clave para que sus seguidores creyeran que había sido cierta pues resulta que el integrante del “Team Infierno” tuvo un enfrentamiento con el extitular de “Otro Rollo” hace apenas unas semanas, incluso, llegaron a los empujones y mentadas de madre.

De acuerdo con lo revelado por Poncho de Nigris, decidió enfrentar a Adal Ramones por unas críticas que emitió en su contra hace varios años, no obstante, las cosas no pasaron a mayores, incluso, se sabe que quedaron en buenos términos, pero debido a que el pleito fue grabado su rivalidad se hizo viral en redes sociales y hasta han bromeado al respecto.

Por otra parte, el pleito que Poncho de Nigris sostiene con su madre, Leticia Guajardo, sí es mucho más serio pues se sabe que el influencer tomó la decisión de alejarse de su progenitora pues considera que es una persona “tóxica” ya que siempre se la pasa peleando con todos, en especial con la esposa del también cantante, Marcela Mistral, quien tomó la decisión de no dejar que sus hijos convivan con su abuela, quien en respuesta no ha parado de despotricar contra su nuera y contra su propio hijo.

Como se dijo antes, Poncho de Nigris también mencionó a Adrián Marcelo y Alfredo Adame como supuestos responsables de la golpiza y con ambas personalidades también ha tenido roses, incluso, con el primero estuvo a punto de subirse a un ring para arreglar sus diferencias a golpes, pero esto no ocurrió y solo han intercambiado insultos e indirectas en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO