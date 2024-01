Tormenta invernal causas destrozos y deja a miles sin luz en Chicago

El paso de la tormenta invernal en Chicago, en los Estados Unidos ha dejado severas afectaciones entre sus ciudadanos inundando carreteras, derribando árboles y cables de electricidad, también ha provocado tornados con vientos fuertes de entre 48 y 64 km /hora en diferentes ciudades del estado.

Algunos videos en redes sociales han causado gran impacto de X (antes Twitter), se puede apreciar como una cámara de seguridad capta el momento en el que un tornado destruye el techo de diferentes negocios, en otras imágenes podemos observar como las casas están bajo la nieve, en la cual es imposible circular sobre las calles, ya que la nieve ha llegado alcanzar niveles entre 20 y 30 centímetros.

Tormenta invernal en Chicago ha provocado que miles estés sin energía eléctrica

El estado más afectado en por esta tormenta invernal es el estado de Illinois, ya que esta tormenta invernal ha dejado aproximadamente a 85 mil ciudadanos sin energía eléctrica, según el último reporte del ComEd, la empresa más grande de servicios eléctricos en Illinois y el principal proveedor de electricidad en Chicago.

Los otros condados de Illinois donde se han reportado más cortes del servicio eléctrico son:

DuPage: 8,164

Grundy:199

Kendall: 385

Lake: 9,090

Will: 2,333

McHenry: 670

Keeping #OurCommunities safe during this storm is our priority. With 85k customers out, our crews are assessing damage & will start repairs as soon as conditions allow. We’ll repair outages that will restore power to emergency facilities & the greatest number of customers first. pic.twitter.com/Y0DOYZtQgU

— ComEd (@ComEd) January 12, 2024