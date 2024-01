Mujer apuñala a su madre en medio de una transmisión en vivo de Facebook

ESTADOS UNIDOS.- En California, un escalofriante crimen se ha dado a conocer: Tonantzyn Oris Beltran, de 28 años, fue detenida después de asesinar a su madre, Olivia Lucia Beltran Pacheco, de 55 años. El homicidio cobra relevancia dado que fue transmitido en vivo a través de Facebook Live, según informaron las autoridades locales.

El violento incidente ocurrió después de que Beltran y su madre acudieran a una comisaría para recuperar el automóvil de Beltran, incautado tras una persecución policial. A pesar de las preocupaciones expresadas por un oficial sobre la estabilidad mental de Beltran, quien previamente había sido grabada agitando un cuchillo, se le permitió abandonar la estación.

En X, antes Twitter, circula un video en el cual se ve a la madre hablando con su hija sobre la persecución. Pacheco se ve preocupada y su hija le ofrece palabras de consuelo.

#Oliviabeltran talking with her daughter #TonantzynOrisBeltran hours before she live streamed what she did to her. #Northbay #SanRafael pic.twitter.com/V9V5abW8hL

— Alvina Lal (@lovelinalife) January 12, 2024