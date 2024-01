Aficionados de los Bills quitan la nieve del estadio y terminan sin playera

Luego de que se viralizaran las impactantes imágenes del Highmark Stadium cubierto completamente de nieve, imposibilitado para recibir un partido de la NFL durante los siguientes, probablemente semanas sin un arduo trabajo, el equipo lanzó una convocatoria para todos los aficionados que quieran presentarse a trabajar paleando nieve.

Lo anterior, luego de que numerosos fanáticos se quedaran en el estadio para ayudar a los trabajadores a remover la nieve, pero el momento se transformó en una escena de puro cotorreo, con gente sin playera bajo la nieve patinando en medio de las butacas, entre otros videos que circularon en las redes sociales. Al tiempo, todos los demás reían y la pasaban bien.

Buffalo Bills fans had a little fun while shoveling snow from Highmark Stadium in Orchard Park, New York, on Sunday!

Locals who could walk to the stadium were paid $20/hour to help clear the snow. #BillsMafia pic.twitter.com/DvXDV9kOLv

— AccuWeather (@accuweather) January 14, 2024