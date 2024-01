Hijo de Erika Buenfil responde a críticas tras compartir un video bailando

Erika Buenfil se convirtió en la “Reina de TikTok” gracias a su talento y sentido del humor, ahora su hijo, Nicolás, sigue sus pasos como uno de los influencers más populares en dicha red social, donde recientemente compartió un video bailando por el que algunos usuarios cuestionaron su orientación sexual. Al respecto, el joven de 19 años compartió un contundente mensaje con el que exige un alto a opinar del tema tanto en él como en otras personas.

Nicolás Buenfil responde a su video de TikTok

El hijo de la querida actriz de telenovelas compartió recientemente un video recreando una escena de la cinta “Saltburn” en el que el personaje de Barry Keoghan baila “Murder On The Dancefloor” de la cantante Sophie Ellis Bextor. De inmediato desató un intenso debate en redes sociales entre quienes cuestionaron su orientación sexual y aquellos que lo apoyaron destacando su talento bailando, dejando de lado cualquier comentario al respecto.

Sin embargo, el joven no dudó en compartir un segundo clip en el que deja claro que es heterosexual y exige no hablar de la orientación sexual de cualquier otra persona: “Siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual; es algo constante en mi vida ya que tengo pensamientos muy abiertos, diferentes al promedio de hombres”.

“Sí me gustan las mujeres y soy muy libre en ese aspecto. Si lo hubiera visto en otro hombre, haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada. Estamos en 2024, gente. No pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna. No sé, las ideas cambiaron. Por lo menos, sí me he acostumbrado que hacer cosas tipo así no tiene que ver con que seas homosexual o gay, no sé cómo se pueda decir. Sí, gente, soy heterosexual”, añadió.

Erika Buenfil defiende a su hijo

Por otra parte, la también influencer compartió en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje en el que no dudó en defender a su hijo y con el que dejó ver que Nicolás cuenta con su total apoyo. Aunque lo borró más tarde recibió una ola de comentarios de sus fans que aplaudieron la forma en la que no dudó en estar junto a su hijo.

“Mi hijo es un niño feliz. Un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas, pero de igual forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”, se lee en la publicación que realizó Erika Buenfil.