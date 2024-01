El lugar es enorme, la casa se encuentra en un terreno de 20 mil metros cuadrados en Zihuatanejo, cuenta con columnas dóricas de mármol de aproximadamente 10 metros de altura, esculturas hechas por Octavio Ponzanelli de personajes de la mitología griega como Neptuno, Zeus y Apolo, una alberca y está rodeada por una reja idéntica a la de la entrada principal al bosque de Chapultepec, trataron de hacerla a imagen y semejanza del templo de Atenea, en Acrópolis de Atenas en Grecia.

Se requirió de 6 años su construcción donde participaron alrededor de 20 mil policías como albañiles para su construcción y tuvo un costo de alrededor de 700 millones de pesos de los años entre 1976 y 1982.

Esta construcción y quién fue su dueño, Arturo Durazo Moreno “El Negro”, son aún símbolos de la corrupción gubernamental de esa época. «Conducta deshonesta o fraudulenta por parte de aquellos que están en el poder» y «comportamiento deshonesto o ilegal por parte, especialmente, de gente poderosa» y «comportamiento deshonesto o ilegal por parte, especialmente de gente poderosa» es la definición que dan los diccionarios de Oxford y Merriam Webster, (https:// en.oxforddictionaries.com/definition/ corruption. www.merriam- webster.com/ dictionary/corruption).

La corrupción siempre ha existido, sin embargo, ha habido momentos en la historia de la humanidad donde la corrupción ha sido la norma. Un ejemplo de ello lo da Ramsay MacMullen en su libro Corruption and the Decline of Rome dice que:

“Está claro que siempre han existido el soborno y los abusos. Pero para los siglos IV y V se habían convertido en la norma: ya no eran abusos dentro de un sistema, sino un sistema alternativo en sí mismo.

El nexo del dinero se antepuso a cualquier otro vínculo. Todo se compraba y vendía: cargos públicos… acceso a las autoridades en todos los niveles y, sobre todo, al emperador. La tradicional red de obligaciones se convirtió en un mercado de poder, regido solo por puros intereses personales.

El funcionamiento del Gobierno se distorsionaba de forma permanente y en gran escala (MacMullen, 1990)” Pero ¿Cuáles son los factores que propician a la corrupción?, Jaime Cárdenas en su libro “Causas de la Corrupción y soluciones para enfrentarla” dice que el origen de la corrupción se debe a: 1) La ausencia de estado de derecho, es decir, el poder tanto formal como informal (cotos de poder) son ejercidos sin límites democráticos o jurídicos 2) Instituciones débiles o inexistentes que controlen y sancionen en su caso los excesos de dicho poder, 3) Ausencia o insuficiencia de mecanismos de participación ciudadana, que le permitan a la sociedad vigilar, controlar y sancionar ese poder.

La conclusión de lo anterior es muy obvia; La causa de la corrupción en México tiene que ver con la forma en que el poder la forma en que este surge, se limita y o controla.

Es decir, se requiere de soluciones que vayan mucho más allá de la “voluntad política”. Para que realmente se ataque este cáncer en nuestra sociedad que sigue creciendo se requiere de instituciones independientes y con fuerza legal que enfrenten al poder, tanto al formal, como al informal, con capacidad de sancionar a personas o instituciones que rompan con los límites que tienen establecidos.

El país no podrá avanzar mientras no existan instituciones y mecanismos que en la práctica pueda limitar y controlar el uso del poder.