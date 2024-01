VIDEO: Lava volcánica avanza a la ciudad de Grindavík, en Islandia

Un volcán entró en erupción la madrugada del domingo en el suroeste de Islandia, lo que obligó a los residentes de la ciudad de Grindavík, un pueblo pesquero cercano a evacuar por segunda vez en un mes.

Grindavik, población a 40 kilómetros al suroeste de la capital, Reykjavik, fueron evacuados durante la noche antes de la actividad sísmica y no había personas en peligro cuando la roca fundida comenzó a brotar del suelo, dijeron las autoridades.

“No hay vidas en peligro, aunque la infraestructura puede estar amenazada”, escribió en X el presidente de Islandia, Gudni Johannesson.

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4

— President of Iceland (@PresidentISL) January 14, 2024