Mujer graba momento en que la despiden injustificadamente por videollamada

Sin duda algo que puede ser muy duro para muchas personas es que las despidan de su trabajo, sobre todo cuando consideraban que estaban haciendo bien y se sentían contentos trabajando en la empresa, es por eso que cuando el despido es injustificado suele haber enojo y frustración.

Una joven, a quien despidieron injustificadamente de la empresa en la que trabajó por varios meses, decidió grabar el momento en el que el personal de Recursos Humanos le informó que ya no contarían con sus servicios.

Por medio de TikTok y X, antes Twitter, se ha hecho viral un video que compartió Brittany Pietsch en donde contó que desde hace varios días en la empresa que trabajaba personal de Recursos Humanos realizaba videollamadas individualmente con algunos de sus compañeros.

Estas videollamadas resultaban ser la forma en la que la empresa les informaba sobre su despido, el cual era injustificado, ya que no les decían exactamente que los había orillado a tomar esta decisión.

“Mis compañeros han estado recibiendo invitaciones de llamadas de 15 minutos todo el día. Mi mejor amiga del trabajo ha tenido una reunión de 30 minutos antes de mí y la han despedido, así que sabía lo que se venía”.

La joven grabó cuando comenzó la viodellamada con ella y aunque escuchó los argumentos de una empleada del área de Recursos Humanos y un hombre al que nunca había visto, ella quiso exponer sus puntos de vista y defender su puesto de trabajo.

“Es muy, muy impactante. Muy, muy impactante. Realmente he dado toda mi energía en la vida durante los últimos cuatro meses de este trabajo, y que te dejen ir sin motivo es como una enorme bofetada en la cara de una empresa en la que realmente quería creer”, comentó en el video.

Internautas se muestran molestos ante el despido de la joven

En los comentarios del video que rápidamente se volvió viral, varias personas mostraron su apoyo a la joven y su enojo ante la empresa que la despidió, además argumentaron que lamentablemente muchas compañías despiden injustificadamente a sus empleados.

“Las respuestas de Recursos Humanos me dan náuseas”, “Es un liderazgo cobarde el que lleva a despidos como este. Felicitaciones a ella por hacer preguntas reales”, “Le aplaudo por grabar. Esto demuestra lo turbias pueden llegar a ser y se volverán las empresas más grandes”, “Es doloroso verlo y está claro que las dos personas que la despiden tienen que hacer literalmente la misma rutina con un grupo de personas que no conocen. Simplemente un proceso feo para todos”.

