Paola Suárez confiesa si su propuesta de matrimonio fue planeada

Paola Suárez rompió el silencio luego de que su promedito rebelara que la pedida de mano fue planeada por ambos para atraer los reflectores, la influencer confesó “yo ya sabía de eso” que ellos ya habían platicado de sus intenciones de boda pero no los habían compartido con la familia ni con los seguidores.

“Él y yo ya lo sabíamos pero no lo habíamos hecho público”, confesó Paola Suárez.

La integrante de “Las Perdidas” agregó que ese día al estar en la fiesta decidieron hacerlo público pero que todavía no tenían una fecha programada e incluso compartió que todos sus amigos y amigas estaban muy felices y emocionados por la emotivo noticia.

Paola Suárez: su novio asegura que todo fue planeado

José de Jesús Castro Gómez, novio de la creadora de contenido digital, aseguró durante una entrevista concedida para el programa “De Primera Mano” que todo fue calculado para ganar popularidad en redes sociales “esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo. Era una broma, pues (…) era como para hacer publicidad, porque de hecho no me gusta salir en cámara”.

Paola Suárez sale del hospital tras recibir golpiza

La grabación fue compartida por Paola Suárez en sus redes sociales con la leyenda “Comadres pues me les caso, me acaban de sorprender, siento bonito, ¡ay!”, pero todo cambiaría horas después luego de que su pareja presuntamente intentara robarle sus ahorros y la golpeara.

Tras varios día hospitalizada la influencer fue dada de alta del hospital donde ha recibido la vista de sus amigos como Karina Torres, al hospital la fueron a ver Wendy Guevara, Evelyn “La mamita” Hernández y “La Salma”. El video fue compartido por la cuenta de TikTok omgchisme.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO