Vuelve a cubrirse de nieve el Highmark Stadium ¿se jugará el Bills-Steelers?

Luego de que una tormenta de nieve obligara al aplazamiento del duelo de comodines en la NFL entre los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers, el hielo continuó apareciendo este lunes en el Highmark Stadium, sin embargo, tanto el equipo local como la liga, confirmaron que el partido podrá llevarse a cabo.

El partido entre Bills y Steelers estaba originalmente programado para el domingo 14 de enero a las 12:00 horas, pero tuvo que ser reprogramado debido a la fuerte caída de nieve en Orchard Park, el condado de Nueva York en el que juega como local la franquicia de Buffalo.

Our snow removal crews are working relentlessly to remove as much snow as possible before kick off.

A reminder to all fans attending today’s game, please dress appropriately for the cold weather including waterproof boots and pants. #PITvsBUF pic.twitter.com/rpnRvtnCBD

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 15, 2024