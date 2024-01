Captan objeto brillante moviéndose rápidamente en el cielo de Beijing

Un extraño fenómeno fue captado en el cielo nocturno de Beijing, China, sorprendiendo a miles de personas la noche del pasado 14 de enero, y provocando cientos de especulaciones entre la población.

Y es que el interesante y poco común avistamiento se viralizaron en pocos minutos en todas las redes sociales luego de que de habitantes de Beijing y ciudades cercanas afirmaron haber visto “un objeto en movimiento parecido a una nube” con tres fuentes de luz distintas que se movía rápidamente.

Imágenes y videos de la observación inundaron las plataformas de redes sociales chinas el lunes, y muchos usuarios la describieron comúnmente como una “bola de luz brumosa” que se movía de oeste a este sin emitir ningún sonido.

Last night, there were reports of a suspected UFO over the skies of #Beijing . Several netizens claimed to have witnessed three fast-moving light sources. "UFO over Beijing" is heat topic on Sina Weibo. Some experts speculated that the object might be the contrails of domestically… pic.twitter.com/Dg4ze6oUHg

En uno de los clips se observa claramente el extraño objeto moviéndose, mientras la persona que graba asegura que “un objeto brillante que se avecinaba” determinando que no era un avión porque no había luces intermitentes.

La bola de luz no solo se observó durante la noche, sino también apareció el lunes por la mañana sobre la capital del país y hasta Tianjin y la provincia central de Shanxi y Shandong en el este.

Un astrónomo que logró captar el extraño fenómeno expresó que el ovni podría haber sido un cohete espacial utilizado para lanzar los satélites Starlink de SpaceX el domingo, sin embrago su teoría no ha sido confirmada.

Many netizens in #China's #Beijing and Hebei have posted that they captured photos of suspected #UFOs in the sky at around 6pm last night. "There are 3 light sources on the luminous object and it disappeared without a trace like a cloud of fog," a netizen said. #ufoX #ufotwitter pic.twitter.com/ylxvtMFOpv

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 15, 2024