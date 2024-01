Carro incompleto 

Si alguien dijera que Morena en Tamaulipas obtendrá el “carro completo” en la próxima elección del 2024, seguramente lo dudaría.

Pero, sí alguien promete un millón de votos para un candidato presidencial, soltaría una carcajada.

Ninguna de las afirmaciones anteriores podría alcanzarse en la elección que se viene, Morena no está en condiciones de obtener el carro completo, tiene focos rojos en varios municipios y además se encuentra inmerso en una guerra interna de precandidatos y grupos políticos, además de una alianza que lucha espacios.

Además de que las propias candidaturas al Senado no fueron bien recibidas por los propios morenistas que se debaten en un conflicto moral entre aceptar en forma ciega las instrucciones de la dirigencia de apoyar de manera pareja o analizar la posibilidad de un voto cruzado ante la oferta política de otros partidos.

El que no exista la posibilidad de un carro completo, tampoco significa que se encuentra en riesgo la gobernabilidad y la pujante administración estatal de la 4T.

Seguramente Morena, ganará la mayoría de las diputaciones locales y diputaciones federales y alcaldías.

Sin embargo, eso no significa que obtendrán un millón de votos para CLAUDIA SHEIUMBAM o el carro completo en la entidad.

Son muchos factores, particularmente el frío recibimiento a sus candidatos al Senado, pero también el trabajo de algunos alcaldes panistas.

Por ejemplo, se ve imposible que ganen la elección en Tampico, donde la fórmula es imbatible.

Los azules serían encabezados por CHUCHO NADER, quien sería el candidato a la diputación federal, lleva como compañera a ROSA GONZÁLEZ AZCARRAGA a la presidencia municipal y respaldados por PEPE SCHEKAIBÁN, como aspirante a una de las dos diputaciones locales.

Por lo pronto, este sábado 20 de enero, la diputada federal ROSA se registrará ante el PAN en busca de la candidatura a la Alcaldía de Tampico.

ROSA intensificó sus actividades en Tampico, y este lunes acompañó al alcalde CHUCHO NADER en la ceremonia cívica en la escuela primaria Enrique C. Rebsamen.

La legisladora busca dar continuidad a los programas y acciones de fortalecimiento municipal, será una tarea que se tenga que seguir por las futuras administraciones.

“Estamos atendiendo la convocatoria emitida por el Partido Acción Nacional para el registro de los diferentes cargos de elección popular, en el caso de Tamaulipas, para Diputaciones locales y alcaldías. Tenemos hasta el próximo domingo 21 de enero para que las personas interesadas presentemos la documentación requerida y posteriormente sea enviada a la Comisión permanente para su estudio, análisis y determinación”, explicó ROSA GONZÁLEZ.

En Tampico se presagia la primera derrota de Morena, pero lo mismo pudiera pasar en otros municipios donde en la lucha de las candidaturas se atacan los liderazgos locales, como en Madero, crean caos y desunión.

En ciudad Victoria, por otro lado, todo se encuentra planchado para lograr la reelección del alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, quien inicia la semana con la noticia de su excelente aprobación de acuerdo a Consulta Mitofski aparece en el lugar 17 de los 31 alcaldes capitales del país.

La aprobación ciudadana en esa encuesta, es resultado del trabajo que realiza en la Capital, lo que garantiza que sigan con los colores de MORENA.



LALO arrancó el programa de pavimentación en 7 colonias, como son la Echeverría, Las Flores, Casas Blancas, Ascención Gómez, Nacozari, 7 de Noviembre e Independencia.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

