Iniciaron en el Partido Acción Nacional los registros de aspirantes a dirigir los destinos de sus pueblos queridos.



Como siempre, poniéndole la muestra a los panistas varones LETY SALAZAR fue la primera y registró su intención de participar en la contienda electoral de este año, va nuevamente por la presidencia municipal de su Matamoros querido.



Vestida de azul, entre batucada, porras y aplausos, NORMA LETICIA llegó a acompañada de su familia, amistades panistas y priistas a la sede del PAN en la Entidad para realizar su registro, respetuosa de los tiempos y los espacios no hablo de proyectos ni de propuestas.



Cuando los representantes de los medios de comunicación le cuestionaron su postura en cuando a sus adversarios políticos, igual fue respetuosa y no emitió descalificación alguna para nadie.



Cierto es que todas las contiendas electorales tienen sus pros y sus contras, ninguna es igual y cada una tiene su grado de dificultad, LETY sabe que la que está en puerta, y en la cual ella ya registro ante su partido la intención de participar, no será fácil, pero dice poner el proyecto en manos de DIOS porque a Matamoros le duelen muchas cosas.



Aunque apenas fue el primer paso, el registro de SALAZAR VAZQUEZ ante su partido, está más que claro que el PAN ya tiene candidata a la presidencia municipal por Matamoros, LETY es la buena por ese partido, igual es bien vista y cuenta con el apoyo de los priistas de ese municipio que seguramente solo esperaran a que se cumplan los protocolos y la autoridad electoral de la voz de arranque para salir a corretear votos para el proyecto del que son participes.



De hecho, en un chico rato los priistas serán los que defenderán con más enjundia el proyecto de la coalición que recaerá en la persona de NORMA LETICIA SALAZAR, los tricolores de corazón son aguerridos y saben de estrategias electorales.



Además, la mujer tiene pueblo, no ha dejado de trabajar en territorio atendiendo necesidades de la gente, tiene capital político y económico propio y suficiente para hacerle frente a la contienda electoral.

Aparte, les guste o no a uno que otro panista ambicioso y resentido, Don RAMIRO SALAZAR, padre de LETY sigue siendo el santón del PAN en el municipio y será soporte de su hija en esta nueva aventura política.



A pesar de que quienes manejaron en los últimos años al PAN en Matamoros lo hicieron mal y están apestados, como es el caso de CARLOS GARCIA y su mujer, LETY puede ser una candidata fuerte y que sume al panismo y priismo en Matamoros.



Cierto, también el domingo se registró, el presidente del PAN en la entidad, LUIS RENE CANTU, como aspirante a la presidencia municipal de Reynosa, pero a pesar de que tiene buen tiempo que radica en la capital tamaulipeca, el recibimiento que le dieron panistas y medios de comunicación fue pobre a comparación de el de SALAZAR VAZQUEZ.

En fin, la situación es que como dijo Don Gary, un viejo panista, para Matamoros el PAN ya tiene candidata y LETY es la buena.





POR ROSA ELENA GONZÁLEZ