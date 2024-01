Gobierno de Nuevo Laredo invita a pagar el predial con descuentos

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Durante la primera quincena de enero de 2024 se ha logrado una recaudación de 22 millones 525 mil 698 pesos en el pago del Impuesto Predial que realizan los contribuyentes gracias a los descuentos que hay actualmente.

En comparación con el mismo mes del 2023 un 29 por ciento más de la ciudadanía ha optado por realizar esta importante contribución con la que se logra mejorar la infraestructura urbana.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, invitó a la ciudadanía para que aprovechen los descuentos que fueron aprobados por el Cabildo, y tengan su predial al corriente.

Actualmente se encuentra vigente por este mes el descuento del 15 por ciento a los contribuyentes que estén al corriente y realicen el pago total correspondiente del año 2024.

El gobierno municipal invita a la ciudadanía a realizar su pago en los siguientes sitios:

Dirección de Ingresos, Maclovio Herrera y Ocampo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Oficina de COMAPA en la colonia Hidalgo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Módulo en Prometeo #502, colonia Reservas Territoriales: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina de Planeación: Arteaga #3900 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina del Tanque Elevado, Matamoros entre Luis Caballero y Perú: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm; sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON