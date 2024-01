Sasha condena que Luis de Llano apoye ley que protege a hombres acusados de abuso

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2023 Luis de Llano fue sentenciado por daño moral a Sasha Sokol y aunque la famosa ganó esta batalla, el proceso legal continúa, ya que desea que las autoridades ratifiquen el delito. Recientemente, la cantante habló sobre la demanda en contra de quien en algún momento fue su representante artístico.

En entrevista con varios medios, Sasha Sokol dijo que se siente bien por alzar la voz y espera pronto dar nuevas noticias sobre el proceso legal en contra de Luis de Llano.

“Siento que he logrado cosas importantes hasta ahora, pero como ustedes saben todavía estoy en el proceso de la tercera instancia y espero muy pronto poder darles la noticia de que ya esa instancia también terminó. Tengo fe en que estoy haciendo lo correcto”.

Sasha Sokol condena que Luis de Llano apoye Ley Magno

En la plática, Sasha Sokol también habló sobre la Ley Magno, la cual busca proteger a personas, principalmente a hombres, que han sido acusados injustamente de agresión o abuso, y la cual apoya Luis de Llano.

“A mí me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres. Me sorprende de alguna forma dolorosa que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad promueva esta ley”.

La integrante de Timbiriche expresó que espera que en el proceso legal que mantiene contra Luis de Llano logre que el productor musical ya no pueda hablar de ella o de la relación que sostuvieron en ningún medio.

“Escuché que el día que entrevistaron a Luis él mencionó que pensaba tal vez escribir un libro, una de las cosas que pedí en mi demanda es precisamente que él no tenga derecho de volver a hablar sobre esta relación nunca más… espero ganar esta demanda, he ganado las dos primeras instancias y no sé si yo quisiera escribir un libro, lo que sí sé es que es muy difícil que en estas entrevistas banqueteras se pueda aclarar a profundidad lo que sucedió… y lo mismo sucede con un Twitter o un Instagram”.

