Captan ‘incendio’ de un avión de carga en pleno vuelo

ESTADOS UNIDOS.- Un avión de carga Boeing que se dirigía a Puerto Rico tuvo que ser desviado de regreso al Aeropuerto Internacional de Miami poco después del despegue debido a una falla en uno de sus motores, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). Este incidente se suma a las preocupaciones recientes sobre el control de calidad que han rodeado a Boeing en las últimas semanas.

El vuelo 5Y095 de Atlas Air aterrizó de manera segura después de experimentar un “mal funcionamiento del motor” poco después de la salida, según declaraciones de la aerolínea en la madrugada del viernes. Vídeos capturados desde tierra parecían mostrar llamas emanando repetidamente del avión mientras estaba en vuelo.

La FAA indicó en su informe inicial sobre el incidente que una inspección posterior al vuelo reveló “un agujero del tamaño de una pelota de béisbol” sobre el motor número 2 y anunció que llevará a cabo una investigación más profunda. No se ha especificado qué tipo de carga transportaba el avión en el momento del incidente.

“La tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó sana y salva al aeropuerto”, afirmó Atlas Air en un comunicado. “En Atlas, la seguridad es siempre nuestra principal prioridad, y realizaremos una inspección exhaustiva para determinar la causa”.

Los datos de FlightAware, que realiza el seguimiento de información de vuelo, revelaron que el avión era un Boeing 747-8 que despegó del Aeropuerto Internacional de Miami a las 22:11 horas del jueves. Regresó al aeropuerto alrededor de las 22:30, casi veinte minutos después, según la FAA.

Un portavoz de Boeing declaró temprano el viernes que la compañía estaba posponiendo sus comentarios a Atlas Air. Atlas Air, con sede en Nueva York y fundada en 1992, afirma operar la flota más grande del mundo de aviones de carga Boeing 747, según su sitio web. La compañía también ofrece a sus clientes una selección de aviones, incluidos Boeing 777 y 737, para operaciones de carga y pasajeros.

Los problemas para Boeing comenzaron a fines de diciembre, cuando instó a las aerolíneas a inspeccionar todos los aviones 737 Max en busca de un posible perno flojo en el sistema de control del timón después de que se descubriera que a un perno le faltaba una tuerca durante el mantenimiento de rutina.

