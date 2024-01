Pedro Sola habla de su polémica con Anette Cuburu en Ventaneando

Hace unos días te informamos que Anette Cuburu se había robado todos los reflectores en su reciente visita a “Ventaneando” después de supuestamente no saludar a Pedrito Sola, uno de los conductores y grandes referentes del programa de la televisora del Ajusco.

En las imágenes vemos a Anette Cuburu, una de las famosas más polémicas en lo que va de este 2024, llegando al foro de “Ventaneando” para saludar a Mónica Castañeda, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta y Linet Puente, quienes forman parte del elenco de conductores. Al único que no saludó fue a Pedrito Sola.

¿Anette Cuburu se lleva mal con Pedro Sola?

Como era de esperarse el video de Anette Cuburu llegando a “Ventaneando” donde supuestamente ignoró a Pedro Sola no pasó desapercibido para nadie, generando especulaciones sobre si tenían una mala relación o por saber qué fue lo que realmente sucedió.

Para terminar con todo tipo de especulaciones este viernes 19 de enero el programa de espectáculos compartió un video en el que Pedrito Sola, uno de los grandes referentes del entretenimiento, da su versión de lo ocurrido con la exconductora de “Venga La Alegría”.

Frente a la cámara, Pedro Sola contó que Anette Cuburu llegó muy temprano a “Ventaneando” y en ese momento coincidieron. El conductor de televisión detalló que son amigos de años, por lo que en su encuentro estuvieron platicando por varios minutos.

“Anette llegó muy temprano, la vi desde maquillaje, somos amigos de años, platicamos”, contó.

En este sentido el también youtuber contó que al comenzar el programa ya no se saludaron pues ya lo habían hecho antes. El experto en temas de la farándula pidió no caer en especulaciones ya que tiene una gran relación con Anette Cuburu.

“A la hora que arranca el programa ya no nos saludamos, ya lo habíamos hecho. Se armó un chisme que ella me había hecho una grosería. No se crean todo lo que ven, no todo es cierto”, contó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO