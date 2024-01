Detienen a modelo Aleska Génesis, ex novia de Nicky Jam, en México

La tarde de este sábado 20 de enero se ha informado de la detención de la modelo venezolana Aleska Génesis en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así lo ha confirmado a través de redes sociales la Fiscalía General de Justicia de la capital.

De acuerdo con información de la dependencia, la también empresaria de 33 años de edad es señalada por su probable participación en el delito de robo en pandilla, registrado en días pasados en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Presuntamente la modelo robó una serie de relojes valuados en millones de pesos, acusación que ella ha catalogado como falsa, por lo que fue la misma modelo quien se entregó a las autoridades mexicanas para seguir el proceso legal.

Aleska Génesis podría pasar la noche en Santa Martha, prisión mexicana

La decisión de Aleksa Génesis de enfrentar a la justicia mexicana es debido a que los señalamientos de presunto robo estaban afectando a su familia. Se habla que la detención se realizó durante la madrugada de hoy, y de acuerdo al conductor de C4 en Alerta, fue trasladada al Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

A través de un comunicado en sus redes sociales, las autoridades capitalinas confirmaron la detención de la modelo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde participaron agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía en Ciudad de México.

También estuvieron involucrados la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento, mismos que fueron notificados de la presencia de la mujer por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, se le considerará inocente hasta que no se dicte una sentencia en su contra.

Fiscalía CDMX ofrece más detalles de la detención de Aleska Génesis, modelo venezolana

Además de una orden de aprehensión liberada por las autoridades de la capital mexicana, contaba con una alerta migratoria que se activó de manera inmediata cuando entregó su pasaporte para ingresar al territorio mexicano. Fue en las instalaciones del AICM donde se confirmó su identidad.

“Al tenerla a la vista, confirmaron nombre y rasgos fisonómicos, le notificaron del mandamiento judicial en su contra y le leyeron sus derechos constitucionales; posteriormente, previa certificación médica, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para quedar a disposición del juez que la requirió”, escribieron.

“Indagatorias de la FGJCDMX establecen que la mujer probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, Florida”, revelaron las autoridades capitalinas.

¿Quién es Aleska Génesis? A esto se dedica la modelo cuando no está en una pasarela internacional

Su nombre rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, debido a que se trata de una celebridad internacional, conocida sobre todo en el ámbito musical, y deportista, donde ha tenido algunos amores, además de su trabajo como protagonista de videoclips, incluido alguno de su ex novio, Nicky Jam, pero también se desempeña como influencer y emprendedora.

Su carrera principal es la de modelo, se ha desempeñado por varios años como participante de concursos de belleza y embajadora de grandes firmas como Ágatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona y Nidal Nouaihed, tan solo por mencionar algunas. Incluso estuvo cerca de participar en Miss Venezuela, era una de las favoritas para ir al país en Miss Universo.

¿Cuáles son los negocios de Génesis Aleska? A esto se dedica la modelo e influencer

En medios locales aseguró que tuvo algunos percances para lograr ese objetivo, principalmente porque vivió un episodio de violencia. Un grupo dedicado al crimen organizado la secuestró, frustrando sus sueños de conquistar la pasarela internacional. Hasta el momento, se desconoce si lo volvería a intentar.

En lo que respecta a su paso como empresaria no se pueden ignorar su más exitosa empresa de nombre Mala by Aleska Génesis, donde se dedica a la venta de fragancias exclusivas, además de las campañas que ha organizado como portavoz de Sense of G, con una colección de trajes de baño.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO