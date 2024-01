Mujer es condenada a 26 años de cárcel por ayudar a matar a su mamá para quedarse con su dinero

Chicago.- Una mujer recibió una sentencia de 26 años por ayudar a matar a su mamá en Bali, Indonesia, en agosto de 2014.

De acuerdo a medios estadounidenses, Heather Mack estuvo detenida casi dos años en Chicago mientras esperaba su juicio.

Durante la audiencia, Bill Wiese, hermano de Wiese-Mack y tío de Mack solicitó que se le impusiera la máxima sentencia a su sobrina ya que nunca había mostrado remordimiento.

“Si de mí dependiera, Heather pasaría el resto de su vida tras las rejas”, dijo Wiese.

La acusada se declaró culpable el pasado mes de junio de un cargo de conspiración para matar a von Wiese-Mack con su entonces novio para acceder a un fideicomiso de 1.5 millones de dólares.

‘Suitcase Killer’ Heather Mack sentenced to 26 years for cold-blooded murder of mom over $1.5M trust fund https://t.co/BPRarZWlhb pic.twitter.com/A2JojtFf58

— New York Post (@nypost) January 18, 2024