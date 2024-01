Asteroide iluminó el cielo y se estrelló contra la Tierra poco después de ser detectado

Una bola de fuego “inofensiva” procedente de un meteorito en desintegración iluminó el cielo nocturno en Alemania la madrugada del domingo antes de estrellarse contra la Tierra.

El asteroide 2024 BX 1, designado temporalmente como Sar2736, aterrizó alrededor de la 01:30 horas en las afueras de Berlín, cerca de Nennhausen, informaron astrónomos y observadores.

Here’s the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1

— Denis Vida (@meteordoc) January 21, 2024