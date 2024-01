Se registra Oscar Almaraz como precandidato por Victoria

Con el apoyo de un nutrido grupo de priistas y panistas, Oscar Almaraz Smer, presentó su solicitud de registro ante el Consejo Estatal de Procesos Electorales del Partido Acción Nacional (PAN), como precandidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

El Diputado federal, aclaró que su interés es por Victoria y sus habitantes, además aclaró que aspira a impulsar, “un gran proyecto de inclusión y ciudadano que tenga respeto a los victorenses y que sume a todos los colores, diferente y emprendedor, necesitamos que mejoren las cosas para la ciudad”.

Como un hombre de carrera política, “vamos a dar la lucha, vamos a dar la pelea, vamos con mucha humidad, vamos con trabajo, con cercanía a la gente, con sus propuestas y sobre todo vamos a construí la ciudad que todos queremos, el 86 por ciento de la ciudadanía quiere un cambio”.

NI TRAIDOR NI IMPROVISADO

Tras su registro, el precandidato del PAN, que competirá en la coalición ‘Fuerza y Corazón X Tamaulipas’, dijo que no es un improvisado, porque ha trabajado de manera institucional con todos los colores y gobernadores de Tamaulipas.

“He sido un hombre institucional, me considero un político de estado, de carrera con Manuel Cavazos Lerma, fui director de servicios públicos municipales, con Tomás Yarrington Ruvalcaba, director de auditoría de obra pública, cuando Eugenio Hernández Flores, -mi amigo-, fui secretario de la contraloría y de finanzas, con Egidio Torre Cantú, me toco estar como diputado del distrito 14 y ser candidato del PRI, con Cabeza de Vaca diputado y hoy con Américo Villarreal Anaya, Diputado federal y no es la excepción”.

Dijo que se considera un hombre que conoce de política, por lo mismo no busca un interés personal, en este omento de la vida política de Tamaulipas, lo más importante es que a la gente le vaya bien.

Almaraz Smer también advirtió que no es ningún traidor, y explicó que cuando no hubo coalición en Tamaulipas, el PAN lo invito a registrarse en una candidatura ciudadana, “mis amigos están en el PRI, ahí aprendí de política y aprendí de política también en el PAN”.

“Que dios bendiga a quienes me llaman traidor, mi respeto, cariño, mi apoyo, así soy yo, no voy a cambiar, que si traicionaba a Eugenio, que si traicionaba a Cabeza; no he traicionado a nadie y aquí está la prueba con la presencia de la gente, no hubo ningún micro”.

El precandidato panista recibió el respaldo de toda la estructura del PRI y del PAN, además de diversos empresarios de la ciudad, pero particularmente, de los ciudadanos que esperan un cambio para Victoria.

Por NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA