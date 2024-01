Aficionados de Rayados fueron atropellados afuera del Estadio Corona; una mujer perdió la vida

COAHUILA.- Una aficionada de Rayados murió tras ser atropellada en las inmediaciones del Territorio Santos Modelo de Torreón, después del partido del domingo por la noche.

Los hechos ocurrieron tras el partido de la jornada 2 del Clausura 2024, en qué Monterrey se impuso 2-0 a los laguneros y luego de conatos de bronca e insultos entre presuntos seguidores de ambos equipos.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta con placas de Texas atropelló a un grupo de aficionados de Rayados afuera del Estadio Corona (TSM).

En el percance se vieron afectados otros cuatro aficionados albiazules, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ya habría iniciado con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El club de Fútbol Monterrey se puso en contacto con los heridos para brindarles el apoyo necesario, así como con autoridades estatales y la Liga MX, para conocer los pasos a seguir.

En redes sociales se difundió la versión sobre que se habría tratado de un ataque premeditado por un aficionado de Santos. No obstante, medios locales señalaron que los primeros reportes apuntan a un accidente automovilístico.

ABC Deportes habló con Félix López, Filósofo y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, quien detalló que la violencia en los estadios es provocada por la falta de educación, la desesperación por una vida digna y la ausencia de satisfactores en el entorno de una persona.

“Mucha gente que no tiene satisfacciones en su vida, le apuesta todo a un equipo, a una persona, entonces al no tener satisfactores, lo agrupan todo en un solo grupo como en este caso los jugadores de futbol, que no logran lo que ellos quisieran y entonces se molestan”, aseguró el experto.

La actividad del Clausura 2024 inició la semana pasada y en sólo dos semanas se han reportado múltiples actos violentos en primera división.

En la fecha 1 hubo incidentes en los estadios “Encanto” de Mazatlán, Ciudad de los Deportes en la capital del país y Victoria de Aguascalientes.

