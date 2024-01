Así puedes usar la pasta dental para quitar lo opaco a los faros de tu auto

MÉXICO.- Uno de los mejores métodos caseros para limpiar tus faros es este, pues si la pasta de dientes tiene increíbles propiedades que te ayudarán a remover ese tono amarillento.

No importa la marca que uses, pero realmente este truco sí sirve, por lo que tienes que hacer lo siguiente.

Pasta de dientes para limpiar tus faros

– Lo primero que tienes que hacer es limpiar adecuadamente los faros con agua y jabón, incluso puedes utilizar vinagre blanco, para esto.

– Después deberás aplicar la pasta dental, recuerda no importa la marca, lo harás sobre toda la superficie del faro, puedes hacerlo con un paño de microfibra.

– Luego deberás dejarla secar durante 7 minutos, si ves que está muy seca, rocía un poco de vinagre y pule otra vez.

– Al finalizar, limpia con agua y repite con agua y jabón, ¿muy fácil no?, ahora disfruta ese nuevo look en tus faros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO