Yuri revela por qué tuvo que cambiar la letra de “El Apagón”

MÉXICO.- Yuri es una de las cantantes más directas al momento de emitir un comentario, es por esta razón que se ha ganado el cariño de sus fans, pero también por la cual ha sido criticada.

En este contexto, hace algún tiempo se viralizó en redes sociales “El Apagón”, la icónica canción interpretada por Yuri que fue criticada por algunos usuarios debido a que según ellos, hablaba sobre el incesto, algo que notaron al prestarle atención.

Critican a 'El Apagón', la canción de Yuri, por normalizar el abuso sexual y el incesto#AbreLosOjos @Marlene_Stahl por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/7CF7lgY6bF — imagenzea (@imagenZea) February 28, 2022

¿Qué dijo Yuri sobre “El Apagón?”

De acuerdo con lo referido por la misma Yuri en una entrevista con Nayo Escobar en su podcast, ella reveló que sí le ha tenido que cambiar la letra a dos de sus canciones, una de ella es “El Apagón”:

“Yo nunca me di cuenta que ‘El Apagón’ es un incesto: ‘¡Ay, era mi papá!’, yo nunca me di cuenta nadie se había dado cuenta ¿verdad? Era un incesto y yo canté por años la canción”

Fue así como la cantante mencionó que cantar esta letra era contradictorio con su cristianismo, por lo cual tuvo que hacer una modificación, luego Nayo Escobar le preguntó si hubo problema por eso, a lo que Yuri respondió:

“No pasó nada, gracias a Dios el compositor no estaba vivo, si no yo creo que sí me la quita”

Entonces, el cambio quedó de la siguiente forma:

Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo

El sombrero y que barbaridad

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay! ¿Qué me sucedió?

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR