‘Deadpool 3’ está lista y ya tiene fecha de estreno

El día de hoy hay una buena noticia para fanáticos de los superhéroes, ya que fue revelado que la película ‘Deadpool 3’ terminó con las grabaciones y, finalmente, se confirmó la fecha de estreno, después de haberse pospuesto en varias ocasiones.

El actor Ryan Reynolds compartió en su cuenta de X, antes Twitter, que después de los contratiempos por la huelga de actores del SAG-AFTRA, más las dificultades de producción, por fin culminaron las grabaciones de la película ‘Deadpool 3’, en la cual es protagonista.

“El traje esconde la sangre. También sudor… Pero hoy, con Deadpool envolviendo, son principalmente lágrimas […] Siempre, gracias al elenco y al equipo de nuestra película que lucharon contra el viento, la lluvia, las huelgas”, escribió.

De igual manera, Ryan Reynolds agradeció a su colega Hugh Jackman, quien regresará como Logan en la película ‘Deadpool 3’, y como muchos vieron en las imágenes filtradas, usará el traje de Wolverine, de X-Men.

¿Cuándo se estrena Deadpool 3?

Además de revelar que las grabaciones de ‘Deadpool 3’ habían terminado, el actor que interpreta a Wade Wilson, Ryan Reynolds, confirmó cuándo será la fecha de estreno de la cinta.

“Tuve que hacer una película con mis amigos más cercanos y eso no sucede muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio…”, escribió Ryan Reynolds.

Así que, según lo que informó, los fanáticos del superhéroe que ama las chimichangas y darle su merecido a los malhechores, sin remordimiento, podrán ver el estreno de la película ‘Deadpool 3’ el próximo 26 de julio de 2024, ahora que terminaron de grabar las tomas.

The suit hides the blood. Also sweat… But today, with Deadpool wrapping, it's mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman… all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect

I got to make a… pic.twitter.com/aEasnxo6cD

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 24, 2024