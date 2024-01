Héctor Sandarti revela por qué no es el conductor de ‘La Casa de los Famosos 2024’

“La Casa de los Famosos 2024” empezó este martes 23 de enero y a pocas horas de su estreno ya se ha vuelto tendencia en redes sociales, en especial la ausencia de Héctor Sandarti, quien durante las últimas tres temporadas fue el conductor junto a Jimena Gállego.

Tras el estreno del reality show, varios internautas comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes dirigidos a Héctor Santardi debido a su ausencia como conductor de “La Casa de los Famosos 2024”, ya que Nacho Lozano tomó su lugar en la cuarta temporada del reality.

Héctor Sandarti explica por qué no es el conductor de La Casa de los Famosos 2024

En una entrevista con Anette Cuburu, Héctor Sandarti señaló que Telemundo, empresa que realiza el reality show, tomó la decisión de que él no siguiera siendo el conductor de “La Casa de los Famosos 2024”.

“Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada. Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar’”.

Y para reafirmar lo que dijo en la entrevista, el conductor publicó un video en Instagram en donde además de declarar que él no tuvo nada que ver en la decisión de que no estuviera más al frente del reality.

“Yo no había querido pronunciarme a raíz de mi salida, pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía”.

El famoso también dijo que está agradecido por haber tenido la oportunidad de haber estado en las tres primeras temporadas del programa, además que explicó que ya le deseó a sus excompañeros lo mejor para la nueva temporada.

“Lo importante es todo el cariño que recibí ayer, es un show que amo, que amé, que disfruté muchísimo hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble. Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos en esta cuarta temporada, porque hay gente valiosísima detrás de ese proyecto, gente a quienes les voy a estar eternamente agradecido”.

Finalmente, agradeció a sus fans por los mensajes que le enviaron ayer al inicio de “La Casa de los Famosos 2024”.

“Lo importante es que me siento con cada uno de ustedes por los mensajes que me enviaron, los llevo todos en mi corazón y espero pronto poderlos ver, ya se están ahí cocinando algunas cosas… los quiero mucho y gracias por tanto, tanto amor, que Dios me los bendiga”.

