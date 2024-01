Nada detiene a Claudia

En un acto más de provocación contra el ejecutivo federal, la SCJN resolvió que ocho militares involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa lleven su proceso en libertad. Es un golpe que se venía venir tal cual lo denunció a tiempo AMLO y se produjo, con toda la mala intención característica de la mayoría que integra el poder judicial encabezado por la tristemente célebre Norma Piña.

Es un asunto delicado que pega en la parte más sensible de la sociedad y por supuesto en el ánimo de las familias que con mayor razón reclaman justicia. La decisión de la SCJN no es fortuita considerando las circunstancias electorales, es decir, calculando el daño político a la 4T, a su líder y desde luego a Claudia Sheinbaum definida ya como candidata de Morena, PT y Verde Ecologista.

El tema da material fresco a la oposición después de quedar en ridículo una vez más, culpando a López Obrador de la salida de Azucena Uresti de Milenio quien sencillamente cambió de empresa no sin antes dejar incógnitas interpretadas a modo, suponiendo represión contra su persona y violencia oficial en perjuicio de la libertad de expresión. No extraña, dado que la comunicadora está influenciada por la derecha e inclinada a la defensa de los grupos neoliberales. Al respecto sus expresiones al aire nunca dejaron duda y en su nueva casa encontrará el ambiente adecuado al rodearse de puros adversarios(as) del régimen morenista. A pesar de ello AMLO deseó que le vaya bien, gesto generoso al margen de diferencias e intereses ajenos al sentimiento humanista.

Mientras tanto el pasado lunes El Economista publicó la primera encuesta del año relativa a la sucesión presidencial ratificando la ventaja de doña Claudia sobra “la chupitos” Xóchitl Gálvez. Son treinta puntos la diferencia que seguramente se ampliará en el transcurso de la campaña que inicia el primero de marzo. Y es que el único proyecto de la candidata de la alianza maldita es el regreso de la corrupción y el saqueo. “Y pos así, cómo”, diría el ranchero.

En este escenario es infantil el argumento de que la ex jefa de gobierno de la CDMX está y estará manipulada por AMLO. ¡Por favor!, se ve que no tienen la más remota idea de la madurez, preparación, experiencia y sobre todo valor, de la futura Señora Presidenta. Ya verán que la hembra no se detendrá en cumplir y hacer cumplir la justicia social en toda su dimensión “y cueste lo que cueste”. AMLO es político que conserva la diplomacia de su formación partidista, sin dejar de ser un luchador consecuente con sus principios; Sheinbaum es activista de las causas populares heredera de aquellas que en los años cincuentas del siglo pasado enfrentaron al sistema hasta alcanzar objetivos mayores a partir del derecho al voto.

Decir que su gestión estará dirigida por AMLO es restarle dignidad. Infantil digo, porque Andrés Manuel decidió el retiro definitivo desde el momento de entregar el mando. Y es hombre de palabra sin ambición de poder o riqueza y ahora mismo cumple el compromiso que concluirá el día último de septiembre. No habrá más.

SUCEDE QUE

No paran los escándalos en el agónico PRD. La confrontación entre Jesús Zambrano y Silvano Aureoles se deriva de la ambición por conservar u obtener influencia que algo de ganancia les podría producir en el futuro inmediato, pero, además, muestra la descomposición hacia el interior del partido donde “ya quedan pocos y mal armaos” y nada, nadita de nada de los ideales que le dieron origen. Es una ruina que solo provoca lástima. Ni modo que cualquiera de los señalados presuma integridad política u honradez personal…Oiga, las críticas que le han llovido a Cabeza de Vaca después de conocerse la transa notarial por la que pretendía obtener constancia de residencia en Reynosa. Y bueno, solito se pinta de cuerpo entero u lo que es lo mismo, lo bien aprendido nunca se olvida…Lo anterior no obsta en la pretensión de impresionar durante el evento de registro para alcalde victorense de la fichita que es Oscar Almaraz Smer. Fue una mezcla donde se confundieron los más diversos aventureros(as) de la grilla barata que acostumbra el PAN, cada uno(a) con su historia turbia por contar. ¡Y van por todo!. Solo que sea por lo que hay en la caja fuerte, conocida la experiencia de anteriores administraciones… A Tamaulipas le va bien con AMLO, pero mejor le irá con Claudia Sheinbaum gracias a la excelente relación del gobernador Américo Villarreal Anaya con quien sin duda ocupará palacio nacional. Y si no, pa´l baile vamos.

Y hasta la próxima

POR MAX ÁVILA